Victoria Villarruel validó un aumento de 16% para el Senado

“Quiero que trascienda este gobierno y que ronda homenaje sincero a nuestros héroes, dándoles a las Fuerzas Armadas el lugar de reconocimiento y apoyo que se merecen”, planteó.

Luego de recibir una enorme cantidad de críticas, el mandatario ordenó retrotraer las subas a diciembre del año pasado en ambas Cámaras, a lo que Villarruel y Martín Menem, presidente de Diputados, suscribieron.

Para marzo, cuando se produjo el intento de aumento, en el Congreso se habían otorgado dos aumentos, 16% en enero y 12% en febrero.

La polémica se reabrió en estos días entre los legisladores de una y otra Cámara, ya que los integrantes del Senado cobraron sus sueldos con el 16% otorgado en enero, es decir, que Villarruel volvió para atrás, pero no tanto como había pedido Milei.

"Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor", había dicho el Presidente tras ordenar retrotraer las dietas a diciembre.

Fuente: Ámbito