Vecinos del centro de Paraná reportan que siguen sin agua

Se preveía que en los próximas horas volviera progresivamente el vital elemento . De no mediar ningún inconveniente, los hogares tendrían nuevamente agua potable a partir de la noche de este sábado y la madrugada de este domingo. De hecho, en muchos barrios ya se normalizó el servicio .

No obstante, vecinos de la zona centro de Paraná advierten que todavía no llegó el agua potable a sus domicilios. Según supo AHORA, este inconveniente se registra en distintas partes del macrocentro, donde todavía no llega "ni una gota", de acuerdo a los testimonios. En ocasiones también se quedaron ya sin reserva en sus tanques.

El subsecretario de Servicios Públicos del Municipio, Lucas Feltes, informó a AHORA que se trata de una zona cercana a calles Libertad, Courreges y Paraguay, debido a que debió garantizar primeramente el servicio a la Clínica Modelo y al Hospital San Martín. Una vez recuperadas sus reservas, se vuelven a abrir las llaves a estos vecinos.

Por qué se demoraron los trabajos este sábado

La Subsecretaría de Obras Sanitarias informó que se detectó una pérdida de agua cruda en la cañería de calle Rondeau, al iniciar la potabilización luego de colocar las válvulas inteligentes. Ante ello, el personal municipal inició un operativo que llevó toda la madrugada y continuó hasta este sábado a la tarde con las tareas, luego de 24 horas de labor sin interrupciones.

En un principio se estimaba que para la hora 14 iba a estar solucionado, pero nuevos inconvenientes demoraron la reparación. Recién a las 18.30 de este sábado se solucionó y, progresivamente, comenzó nuevamente el proceso de potabilización.