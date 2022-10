Vacunación en menores: instan a completar el calendario

"El calendario de vacunación es obligatorio, al margen de la vacuna contra el Covid, que era opcional. Ahora estamos en la campaña contra la triple viral -sarampión, rubéola y paperas- y la anti polio, para evitar que enfermedades inmuno prevenibles vuelvan a tener lugar en el país. Se extiende hasta el 13 de noviembre, para niños de 13 meses a los 4 años, 11 meses y 29 días, hayan o no recibido la triple viral anteriormente", destacó Villarroel. Y agregó, con preocupación: "La concurrencia es poca, lamentablemente. Estamos viendo que las familias no se acercan. Es importantísimo vacunar a los niños. Hay sarampión en países y limítrofes y polio en todo el mundo. Si no prevenimos con esto, que lo tenemos a mano, puede ocurrir que alguna de esas enfermedades aparezcan de nuevo".