“ Hay una medida en particular, como el aumento del descuento del Imesi en los combustibles al 39% . Si bien persisten las diferencias, al menos se achica y esperamos que algunos uruguayos decidan cargar combustible del lado uruguayo. Pero eso lo dirá el tiempo y los informes de los estacioneros”, dijo.

Recordó que los departamentos limítrofes con Argentina no logran revertir los elevados índices de desempleo. “Cerrado el mes de mayo, Salto tiene 14,7%, Artigas 14%, Río Negro 14%, Soriano 11% y Paysandú 10,8%. Esta es la zona con la tasa de desocupación más alta del país”.

Lima, quien se encuentra de recorrida por el país con su sector EnFA, estuvo en Canelones, y relató la experiencia de residentes al sur del país. “En La Paz visité una institución deportiva y me encontré con un vecino de La Paz. Me comentó que compró una casa en 6.000 dólares en Concordia. Y vive en La Paz. A eso debemos sumarle que unas 2.000 familias ya han celebrado contratos de alquiler en la provincia para vivir del otro lado y trabajar acá. En las casas cambiarias, el peso argentino está a 0,05 y significa una relación de 20 a 1. Son veinte pesos argentinos por cada peso uruguayo y es un año electoral. En Argentina hay elecciones en octubre y el nuevo presidente o presidenta que asuma, difícilmente haga cambios sobre esta realidad”.

“Desconocimiento”

Explicó que “da la sensación que hay un desconocimiento en algunas medidas, como el descuento en las farmacias los días martes y jueves del 30%. Para acceder a este beneficio hay que tener Mastercard del BROU y no sé cuántos uruguayos tiene una tarjeta de estas características. Y si se enferma un viernes, si quiere el descuento deberá esperar hasta el martes. No sé cómo se llegan a este tipo de propuestas sin idea de cómo funcionan las fronteras”.

Lima subrayó que “en total son doce departamentos, porque hay que sumar la frontera con Brasil. Si bien la problemática es más grande con Argentina. Por otro lado, son buenas las medidas anunciadas por el gobierno para generar un alivio fiscal con el subsidio al empleo que otorga un 60% si se contratan a varones y un 80% si son mujeres menores de 29 años o mayores de 45 años”.

Sin embargo, precisó que “esa medida no tiene incidencia sobre los precios ni el consumidor final. Los mismo ocurre con las exoneraciones tributarias por aportes patronales al BPS, exoneraciones al Impuesto al Patrimonio, o el IRAE, las exoneraciones del monotributo Mides, el cargo fijo en las facturas de OSE y UTE. Son una disminución de los costos fijos que no se traslada al consumidor final, que no verá el beneficio”.

Fuente: El Telégrafo