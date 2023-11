UPCN celebró el dictamen al proyecto que amplía las licencias por maternidad y paternidad

La dirigente sindical destacó que “lo más importante de esta iniciativa no es cuántos días más de licencia vamos a tener, sino las cuestiones que se explicitan a partir de esto, por ejemplo, las responsabilidades familiares compartidas, los derechos de las mujeres, la brecha laboral, el cuidado, los beneficios para los hijos y las realidades sociales distintas que se plantean en una familia hoy. Es decir que el tema es mucho más profundo que saber la cantidad de días por licencia. Eso me parece central”, subrayó.

Sostuvo que estos logros son posibles gracias a la presencia de legisladores que interpretan las necesidades de los trabajadores, como la senadora Flavia Maidana. “Por eso decimos que es importante la representación del sector del trabajo en la Legislatura entrerriana. Esto es coherente también con lo que sostuvimos en los tiempos donde se definían espacios políticos en este año electoral. Y hay coherencia porque esa postura que tuvimos en campaña la sostenemos y proyectamos a nuestra acción gremial cotidiana”, resaltó Domínguez.

Señaló que “la provincia de Entre Ríos venía atrasada en este tema, por lo que el avance de esta iniciativa significa un cambio de paradigma”. En relación a los tiempos legislativos en que se aborda este proyecto, apuntó: “Tenemos expectativas de que sea tratado y aprobado en la próxima sesión, la última con la actual composición del Senado. Pedimos a los senadores que nos permitan levantar las banderas de la ampliación de derechos”. Y agregó: “Acá no importa si es final de gestión o principio de otra, lo central son los trabajadores”.

Por último, aseveró que “la ampliación de derechos como estos no se relaciona con destinar más recursos, sino con decisiones políticas. Que no nos vengan a correr con el déficit o el equilibrio de las cuentas, porque con esta ley, si la usamos bien, no estaremos agregando más gastos de personal y, por lo tanto, no va a implicar más presupuesto. En cambio, significará un reconocimiento a hombres y mujeres, pero principalmente a las mujeres”.

Licencias por maternidad y paternidad

El proyecto dispone, para las personas gestantes, una licencia de 120 días dividida en licencia prenatal, que será de entre 15 y 45 días, y licencia postnatal, de entre 75 y 105 días desde el nacimiento, cuya variación dependerá de la licencia prenatal de la que haya gozado. Para la persona no gestante, en tanto, establece 20 días corridos de licencia por nacimiento.

Estas licencias se amplían a 180 días y 30 días respectivamente en caso de nacimientos múltiples, prematuros o recién nacido con patología crónica.

También contempla la licencia por adopción, de 90 días para una de las personas adoptantes y 20 para la otra; y licencia para la integración familiar de 60 días para uno de los progenitores o adoptantes, que puede ser fraccionada y utilizada por ambos en caso de ser los dos trabajadores estatales, a razón de 30 días cada uno.

Asimismo, instituye la licencia por aborto espontáneo involuntario, por razones terapéuticas o por nacimiento sin vida, de 45 días para la persona gestante y 15 para la no gestante; y por interrupción voluntaria del embarazo según ley 27.610, por la cual la persona gestante tendrá derecho a una licencia de hasta 5 días corridos.

Fuente: APF Digital