Una mujer resultó herida de gravedad en un fuerte choque en Paraná

Según supo PlazaWeb, una mujer que conducía uno de los vehículos involucrados sufrió traumatismo craneal y lesiones en la pierna izquierda . Hasta el momento, su estado de salud no ha sido confirmado por las autoridades médicas.

Por otro lado, se reveló que el conductor del otro vehículo carecía de seguro y no poseía licencia de conducir. Se trata de un hombre, cuya identidad no ha sido proporcionada, quien presuntamente no contaba con los documentos requeridos para operar un vehículo en la vía pública.

El incidente resalta la importancia del cumplimiento de las normativas de tráfico y seguridad vial, así como la necesidad de mantener vigentes los documentos necesarios para conducir.

Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias exactas del choque para determinar las responsabilidades correspondientes.