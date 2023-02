Una estudiante de la UNER cubrió los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno en EEUU

El evento se desarrolló en Lake Placid, una pequeña ciudad cercana a Nueva York, del 12 al 22 de enero de 2023. Se trata de los juegos deportivos de mayor magnitud internacional, después de los Juegos Olímpicos.

Acerca de la experiencia

Julieta llegó a Estados Unidos con muchas expectativas y un poco de ansiedad. «No sabíamos cómo iba a ser exactamente nuestro trabajo, pero cuando nos explicaron lo que tendríamos que hacer, me quedé bastante tranquila. Tengo mis trabajos y estoy relacionada con la prensa en deporte, estaba familiarizada con las tareas», relató.

Además, destacó que el equipo de comunicación local acompañó en todo momento el desarrollo del programa: «Nos decían: ‘Chicos, equivóquense, son cosas nuevas, están aprendiendo, ustedes no están acá contratados por trabajo, están para aprender, para equivocarse, para ver cosas nuevas’. Nuestros mentores y grupo de comunicación siempre nos ayudaron en todo. En ese sentido la experiencia fue increíble, y con el grupo me sentí muy bien», contó Julieta y remarcó que si bien las diferencias culturales fueron «todo un desafío», entre los compañeros y compañeras de cobertura «no hubo ni un solo problema mientras vivimos juntos esas dos semanas».

Sus mentores, las personas dedicadas a acompañarlas y acompañarlos, eran periodistas; además, el equipo contaba con personal de edición de video, social media, televisión, programadores y productores. El día de trabajo incluía distintas actividades. Por la mañana, «teníamos lo que llamamos las lectures, es decir, charlas con profesionales, como por ejemplo fotógrafos, editores de audio, editores de video, encargados de social media, periodistas que estaban en la organización de los Juegos Olímpicos; toda gente relacionada al trabajo que nosotros estábamos haciendo. De esas clases, te llevabas un montón».

Luego, cada cronista debía cubrir un deporte diferente, de los doce que había en total. «Lo que querían es que hiciéramos historias interesantes», es decir, no una cobertura tradicional sino «esa crónica que al resto del equipo podría estársele escapando». «Cuando terminaba la competencia se hacía la ceremonia de entrega de medallas y nosotros éramos los que hacíamos la entrevista al ganador para la televisión. Luego, se hacía una mini entrevista para redes. También colaborábamos con un poco de social media, hacíamos algunos videítos o algunas entrevistas cortitas a algún atleta para subirlas a las redes», puntualizó.

Por otro lado, «un día por semana, además de cubrir el juego que nos tocaba, teníamos que hacer una feature, que es contar una historia interesante sobre un tema en particular», compartió Julieta. «A mí me tocó hacerle la entrevista al alcalde de Lake Placid, que fue un atleta destacado cuando iba a la universidad y la representó en los Juegos de Invierno de 1972. Se recibió y se relacionó mucho con la ciudad, por eso terminó siendo alcalde y trabajó mucho para que Lake Placid pudiera ser sede de los juegos este año».

Desafíos

«En mi caso lo más desafiante fue el idioma», confió Julieta: «Si bien hice exámenes internacionales de inglés, hay modos de escribir o formas de decir que tenemos en Argentina, que cambian en cada lugar».

Julieta era la única integrante del grupo que no era nativa hablante del inglés: «Eran norteamericanos o europeos, donde el inglés se enseña como lengua paralela; ellos en su día a día en la facultad hablan en inglés y yo no. Así que estaba concentrada en cada conversación», señaló al respecto. Además, en los institutos donde Julieta estudió se enseña inglés británico, mientras que en las estructuras del inglés norteamericano, algunas cosas suelen cambiar. «El idioma fue lo más desafiante y para lo que me preparé un montón. No fue un problema; sí debía estar atenta, pero me fue re bien», aseguró.

Sobre la convocatoria

La convocatoria a la que se postuló Julieta fue lanzada por la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU), cuyo nexo a nivel nacional es la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), organización que la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) integra desde 2022.

