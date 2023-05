Una entrerriana padece una extraña enfermedad y pide ayuda

"El 6 de mayo mi cuadro empezó a empeorar cuando tuve vómitos constantes, tos y fiebre, 2 días después me llevaron al hospital y me dejaron en observación 2 veces y volví a mi casa. 2 días después me dejaron internada (8 días) por un absceso pulmonar, me volvieron a hacer una endoscopia y sugirieron otro estudio llamado Seriada (rayos x del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado) el cuál tenía turno para el 29/06 pero como todo seguía igual logramos que me lo adelanten el 24 de mayo! Y ahí fue cuando me diagnosticaron acalasia (Trastorno poco frecuente que dificulta el traspaso de la comida y los líquidos al estómago)", agregó

"Al día de hoy me alimento a base de líquidos y estamos a la espera de un estudio para realizar una cirugía, la cual no se realiza en la ciudad, mediante está cirugía podré volver a alimentarme normalmente. Por este motivo, estaremos realizando una rifa para costear gastos del estudio, operación y tratamiento. Espero que está historia ayude a personas que estén pasando por lo mismo que yo, no se queden con un solo diagnóstico. Está enfermedad afecta aproximadamente a 1 de cada 100 mil personas. Les agradezco por preocuparse y a mi familia y amigos por estar en este proceso tan difícil", concluyó, según publicó La Pirámide.

Cómo ayudar

Las personas que deseen colaborar con esta causa pueden hacerlo llamando al teléfono 03442 -675456.