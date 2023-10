Túnel Subfluvial: "Si se hacen las obras tendremos un viaducto por 50 años más"

"Cuando nos enteramos de lo que estaba circulando informamos por las páginas oficiales que ese video era viejo, que no había ningún inconveniente, no es agua de río, es decir, que no está rajado el túnel y que había tránsito normal", continúo en la nota realizada esta mañana en LT10.

Y detalló: "Tuvimos un desperfecto en el caño y hubo una filtración bastante grande por el techo, eso ocurrió hace un tiempo atrás en dónde nuestro equipo técnico ingresó de inmediato. Esa mañana se trabajó con tránsito alternado durante una hora y media aproximadamente hasta que se pudo solucionar y no pasó a mayores".

Además, Rotela mencionó que vienen trabajando junto a la UTN Regional Santa Fe. En este contexto se "elaboró un informe de durabilidad que ya fue entregado a ambos gobernadores. Allí ellos destacan que si se hacen las obras y los mantenimientos que corresponden, tendremos un viaducto por 50 años más".

Informe de UTN Regional Santa Fe sobre el túnel subfluvial

La UTN Regional Santa Fe en su informe técnico sobre el estado de la estructura indica que el punto más crítico se encuentra entre las juntas (uniones entre tubos) principalmente porque de esta depende, en gran parte, la estanqueidad del Túnel. Vale aclarar que la estanqueidad es una propiedad que se basa en la capacidad para evitar que entren partículas externas al interior de una pieza, circuito o habitáculo, ya sea agua, aire, polvo, etc.

En este punto, la UTN Santa Fe indica que el método utilizado para el sellado no sería el adecuado; porque este se ejecuta realizando gran cantidad de perforaciones con taladro a 45° para de esa manera poder atravesar el espesor del hormigón sin toparse con las mallas de armadura hasta llegar a la junta e inyectar la resina.

Estas prácticas, han generado incertidumbre ya que existen juntas que han tenido que ser intervenidas en numerosas ocasiones. A su vez, las filtraciones proporcionan un ambiente húmedo en el interior de los tubos y potencian el deterioro de los elementos aledaños; las juntas que poseen un alto grado de afectación deben ser atendidas con prioridad y esto no ocurre.

Por último, los grandes volúmenes de agua acumulada dentro del sector entubado dan cuenta de la ineficacia del sistema de captación y bombeo. Es de destacar además que no se están generando registros que permitan hacer controles de aumentos de caudales de extracción, pasibles de relacionarse con caudales de infiltración. Datos de este tipo, contribuirían a la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de hacer intervenciones en las juntas o al tipo de intervención requerida. En su conclusión, el informe de la UTN sugiere un sistema de gestión que tome cartas en el asunto respecto de la estructura en sí y de su vida útil, publicó Análisis en base al informe de Cuestión de Fondo.