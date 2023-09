Tarifas eléctricas: el proyecto que benefecia a Entre Ríos

El Factor K será determinado por jurisdicción, afectará al Precio Estacional y tendrá una relación inversamente proporcional al Valor Agregado de Distribución (VAD) que le corresponde a cada agente distribuidor del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El Factor K será calculado por la Secretaría de Energía y, para su determinación, se deberán tener en cuenta las variables que caracterizan la prestación del servicio público de electricidad. Se deberán considerar parámetros tales como: área abastecida, cantidad de usuarios, energía consumida, longitud de las líneas eléctricas y otros que resulten representativos del servicio que se brinda.

La exposición del autor

El senador Kueider fue el miembro informante de su proyecto: “El tema de la energía terminó impactando en la época más dura (enero y febrero) y nos pusimos de acuerdo por esta problemática que tuvimos”.

“La ley que se trabajó ataca a la boleta de luz y a la cuestión de tarifas de la República Argentina, porque su complejidad amerita una cuestión de fondo con alto consenso para aliviar el bolsillo de los ciudadanos por las cargas impositivas”, señaló el entrerriano.

Del mismo modo, mencionó que el proyecto se basa en “analizar los costos que se pagan por la generación, la transportación y el componente impositivo que estamos tratando”. “También he presentado otro proyecto para crear una Comisión Bicameral Investigadora para estudiar lo vinculado al sistema energético nacional”, indicó.

Asíi las cosas, Kueider cuestionó: “Hay diferencias de lo que se paga en electricidad en CABA o AMBA respecto al interior de las provincias y el componente que incide en los costos tiene que ver con la distribución porque el precio que se le vende a las distribuidoras provinciales es al mismo precio, pero no ha contemplado en esa cuestión, la federalización o equidad”.

“CABA, con altísima densidad, tiene un costo de distribución y un precio más barato que en el interior porque en una cuadra tenés 400 medidores y en el interior 8”, aseveró. Además, sostuvo que “el proyecto propone la creación de un factor que permita compensar esa diferencia”.

También, relató que “la idea es que pase lo mismo con ese costo de distribución para que la localidad con más densidad compense los costos de los que tienen menos densidad”. Sin embargo, aclaró que “tal como quedamos en la reunión de comisión acordamos que íbamos a hacer los aportes y modificaciones necesarias y este proyecto está abierto hasta el momento de la votación”.

Por otro lado, Kueider habló del IVA, y explicó: “La boleta de luz recibe un cargo del 21% en cargos de IVA y la ley propone una disminución al 5, pero el FdT ha propuesto una reducción del 5, es decir que sea del 16%”.

“A mi criterio no satisface las proyecciones del proyecto original y respecto al IVA quiero manifestar que independientemente de lo que propone el ministro de Economía, nosotros lo propusimos en febrero pensando en que el Estado debe contribuir al enorme impacto de la tarifa que pagan los ciudadanos”, añadió.

Asimismo, aseveró que “los argentinos estamos padeciendo el impuesto inflacionario que impacta al bolsillo a todos los argentinos y produce un beneficio en la recaudación del Estado, la cual ha incrementado en un 165%”.

El otro punto que desarrolló Kueider, refiere a los cargos de los municipios en tasas de alumbrado público. “Es un concepto que han acordado con las distribuidoras en conceptos municipales para asegurarse el cobro”, cuestionó.

“Es un círculo virtuoso entre municipios y distribuidoras porque el ciudadano queda de rehén de una tasa y es totalmente injusto e irracional”, señaló, y agregó: “Un comercio de grandes dimensiones que tiene pocas luminarias tiene un bajo consumo eléctrico y por 20 metros -de alumbrado público- paga nada, en cambio un kiosco que tiene heladeras tiene un alto consumo eléctrico y termina pagando una enorme cantidad de plata por un servicio inferior”.

Finalmente, el último tema del proyecto que explicó fue sobre el aumento de las regalías: “La represa de Salto Grande abastece el 4% del mercado nacional y recibe un valor por costo de energía que ronda los dos dólares y medio que impacta negativamente en el concepto de regalías”.

“Lo que se plantea es cambiar la modalidad de la secretaría que fija el precio porque esos 2 o 3 dólares que recibe Salto Grande, Argentina se los compra a Uruguay por 80 y con estos valores queda evidenciado el perjuicio económico”, criticó Kueider.

Por último, propuso que “se le pague a las provincias las regalías y los excedentes y que el 50 por ciento de esos excedentes vayan a inversión energética”.

El “proyecto del canje”

A continuación habló su comprovinciano del Pro Alfredo De Angeli, quientras aclarar que Kueider es su “amigo”, lanzó que se trataba del “proyecto del canje”. Igual, ponderó que se las hubiera arreglado para lograr su tratamiento.

A juicio del senador del Pro, el proyecto le resulta discriminatorio “porque está hablando de la parte habitacional, de la parte residencial, pero no de los pequeños y medianos productores que viven en el campo, tienen una granja y pagan la energía tres veces más que en la ciudad”.

Con relación a la represa de Salto Grande, consideró que su par había enfocado bien la situación, “porque está ya amortizada”. Pero advirtió que Entre Ríos “tiene la energía más cara de la Región Centro. Tenemos la represa hidroeléctrica y estamos recibiendo regalías que tendrían que ser más altas. Porque Entre Ríos tiene tres veces la energía más cara que Santa Fe o Córdoba”.

Comentó luego que había conversado el tema con Rogelio Frigerio, de quien dijo que “va a ser el próximo gobernador de Entre Ríos”, y le ha dicho que el tema merece “un debate mucho más fuerte”, ya que “esa ley no alcanza porque tenemos problemas dentro de la provincia. Tenemos una empresa de energía, Enersa, con sueldos millonarios de todos los directivos”. Con todo, observó que el proyecto podía ser tildado de “oportunista”, estando a 20 días de una elección. “Yo creo que no es el momento, tenemos que ir más profundamente, tenemos que pedir el 50% de las regalías de Salto Grande, no el 12”, señaló.

Finalmente tomó la propuesta de Kueider de abrir el proyecto a modificaciones y condicionó su apoyo a “que bajen el IVA al 5% a toda la ruralidad de Entre Ríos y a toda las PyMEs. Si acepta la modificación, vamos a apoyar; sino, nos abstenemos con la senadora (Stella Maris) Olalla”.

No pudo hablar el senador radical correntino Eduardo Vischi, por el acuerdo previo para agilizar las votaciones y no tener más oradores, pero Kueider tomó la palabra para señalar que ya sabía qué quería proponer Vischi y lo iban a incorporar. “Tiene que ver con el Factor K, y en el último párrafo vamos a poner: ‘Asimismo deberá ponderar específicamente criterios de eficiencia energética’”.

Luego aclaró respecto de las propuestas de De Angeli que la disminución del IVA figuraba en el proyecto, donde se indicaba que se hablaba de una reducción para residenciales y no residenciales. “Si lo lee bien, se establece el 16% para los no residenciales y para el resto, el inciso M, que es una reducción del 50% del IVA.

Por último hizo otra corrección que consideró innecesaria, pero la hacía “para aclarar esa redacción y no pelearnos”, publicó Parlamentario.