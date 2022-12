Sigue la búsqueda de Carlos Ramírez en Paraná: "Hay cosas que intrigan"

Personal de la División Trata de Personas y de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos trabajó en esa zona, sobre la vera del río y buscando entre las malezas. No obstante, el operativo no arrojó resultados positivos.

Ramírez es empleado del Cementerio Municipal de Paraná, y el último día que se presentó a trabajar fue el 15 de noviembre.

La fiscal Sandra Terreno recibió este martes a familiares de Ramírez. Gonzalo Ramírez, hijo, y Oscar Ramírez, hermano, dialogaron con AHORA sobre ese encuentro y las novedades de la investigación.

"Como nuevo no hay nada. Nos mandó a llamar a los familiares, para darnos a conocer la forma en que están trabajando, los rastrillajes y demás. Pero con respecto a encontrar algo, no", afirmó su hijo.

El rastro de los perros lo ubica por última vez en la zona de Bajada Grande. "Él no frecuentaba ese lugar, salvo con nosotros, con alguna movilidad, sino no llegaba. A esta altura ya no sabemos qué pensar, porque no sabemos en qué condiciones estaba él", remarcó.

El hermano de Ramírez cree que puede no haber estado en buenas condiciones de salud, ya que "decía cosas incoherentes" en sus últimas conversaciones. Su familia dice respecto a la reconstrucción de su recorrido, que lo ubica por ejemplo en un momento en Puerto Viejo, que "hay cosas que intrigan".