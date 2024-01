Sigue el paro de colectivos en Paraná y se levantó en otras ciudades

El paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor -UTA- de Entre Ríos continúa afectando el servicio de Paraná y su área metropolitana. No obstante, la medida de fuerza se levantó en otros puntos de la provincia , por lo que este lunes se recuperó la normalidad en la prestación.

Cabe recordar que la medida de fuerza comenzó a las 00 del sábado, producto del no cobro de haberes del mes de diciembre. La decisión de UTA Entre Ríos se aplicó en Paraná, Concordia, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Qué pasará con el paro de colectivos en Paraná

De acuerdo a lo que pudo corroborar AHORA con fuentes sindicales, la huelga de choferes no sólo que está vigente, sino que además se mantendrá activa por tiempo indefinido. Eso significa que hasta que no se abonen los salarios en su totalidad, no habrá recorridos en ninguna de las cinco localidades mencionadas ni este lunes ni los días posteriores.

Cabe destacar que ya rigen en Paraná y su área metropolitana al menos dos restricciones establecidas por la patronal -Buses Paraná- a instancias de una decisión de la Fatap, entidad que nuclea a las empresas que concesionan el servicio en el interior del país: una es nocturna, sin circulación de unidades; y la otra es diurna y vespertina, con la mitad de los coches en funcionamiento.

De hecho, desde la Federación ya han advertido que, de no haber actualización de pasajes o no llegar más recursos nacionales, se procederá a suspender o despedir trabajadores.