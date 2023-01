Según el abogado, los detenidos no mataron a Eric Junco

“Los videos muestran su inocencia, él estuvo en el boliche desde las 2.30 horas hasta las 5:30 horas, o sea el momento en el que transcurría la pelea o el tiroteo. Si vamos a los hechos irrefutables, hoy (miércoles) pudimos ver las cámaras, son 16 y unas 100 horas de videos que revisamos. Se ve a González y sus amigos cuando entran al boliche, sentados en la mesa y cuando se van”. También comentó que el acusado no maneja motocicleta. “Los que lo conocen dicen que no sabe manejar moto”, explicó el abogado.

El menor de edad apellido Cabañas

Respecto al otro defendido por Bukténica, acusado de disparar el arma que dio muerte a Eric Junco, expuso, “tengo chicos que saldrán de testigos, estaban presentes en el lugar, que me dicen que la policía los obligó a decir que el del video es Cabañas, porque lo están buscando hace mucho por otros hechos, y eso es una barbaridad”, aseguró.

Mañana (hoy jueves), al fiscal Arias le presentó 3 cámaras y 9 testigos que comprueban dónde y con quiénes estuvo en ese momento, Cabañas manifestó a la Jueza de familia, delante de las partes, que es muy claro que no es él la persona que está en el video que se viralizó, porque su contextura física no es la misma. Eso se determina con una prueba antropométrica que tampoco se hizo”, aclaró.

“Quiero remarcar -continuó- que en el contexto actual y con la policía que tenemos, meten preso a cualquiera, porque no solo hay que cuidarse de andar en la calle y que te peguen un tiro, sino de que te arresten por algo que no hiciste, cuando saliste a tomar algo con tus amigos”, remarcó. Y encima, la justicia no tiene tiempo, ni recursos para revisar si hay pruebas suficientes o no. Aclaro que yo pedí las cámaras de Kika, -dijo- y el Fiscal me manifestó que no tuvo tiempo de verlas y la policía tampoco. Estoy hablando de una prueba que demuestra que González no estaba ahí”, expresó.

Un tercer detenido por falso testimonio

Este miércoles quedó una tercera persona detenida, acusada de falso testimonio, es Juan Pablo Vergara, amigo de González.

Según el abogado defensor, asegura que él también estuvo en Kika, “se acercó a declarar y quedó detenido porque otra persona dijo algo distinto, como que él no tenía celular y no se explica, cómo en un chat de amigos, hay un mensaje de él. O sea que hay dos detenidos sin pruebas suficientes.

Los videos muestran que están todos juntos, llegaron en el auto de González, estacionaron en la esquina. Antes fueron a comer a Cristóbal, no tendrían que estar presos, mañana (por hoy jueves) se verá todo esto en la audiencia”, culminó.

