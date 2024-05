Se levantó el paro de colectivos en Gualeguaychú

La Unión Tranviarios Automotor -UTA- Entre Ríos levantó el paro de colectivos que ejercía sobre la empresa Buses Gualeguaychú para no afectar a los usuarios del servicio público en la ciudad, en medio del reclamo por tres despidos .

Al respecto, Gustavo Rupp, de UTA, manifestó que “no han llegado a un buen acuerdo con el empresario, pero hay una buena predisposición para no afectar a los usuarios y con un compromiso de los hijos de rever la situación de los tres despedidos. Es un intento de destrabar y no seguir afectando a los usuarios".