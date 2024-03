Se cumplen 11 años del nombramiento del Papa Francisco

El cónclave que lo nombró en 2013 fue el 266° en realizar la elección para este puesto, que conlleva no solo el liderazgo espiritual de la Iglesia Católica, sino también la conducción de la ciudad del Vaticano, su sede. Francisco, actual sumo pontífice, no solo es el primer papa argentino o latinoamericano, sino el primer no europeo en acceder a esa posición desde Gregorio III, nacido en la actual Siria, cuyo mandato terminó en el año 741.