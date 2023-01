Santiago Panozzo todavía no puede recuperarse: "Es una lucha todos los días"

"De a poco va mejorando, todavía no ha recuperado la voz. E s algo lento, que lleva su tiempo. Falta una operación que se está haciendo imposible ", explicó Andrea, hermana de Santiago.

"A él le sacaron dos partes del cráneo para descomprimir su cerebro. En esa parte tiene cuero cabelludo, pero hay que cerrarlo, porque está con muchos dolores de cabeza", resaltó Andrés, papá de la víctima del choque. Y agregó: "Estamos contentos porque está con nosotros, pero tristes con todo lo que le pasa. Se le desvía un ojo y perdió audición. Él tiene un optimismo tremendo, pero es una lucha todos los días".

"Se van a cumplir 6 meses y nunca se acercaron. Lo que pasó no debería haber sucedido", indicó además el padre de Santiago, que también apuntó contra la aseguradora: "No entendemos, hemos charlado con gente que ha tenido accidentes, pero con nosotros no hay respuestas".