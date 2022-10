Santiago Panozzo precisa $3 millones para una cirugía: "Los Bustamante no tienen cara"

La familia de Santiago Panozzo -el joven de 19 años atropellado en Paraná por Juan Martín Bustamante , que luego huyó- dialogó con AHORA y dio cuenta de los enormes gastos que deben afrontar día a día para la recuperación del muchacho . Lo hacen gracias a la ayuda de terceros, dado que aún el seguro no ha dado respuestas y la familia de quien colisionó a altísima velocidad al ciclista y luego se fugó, tampoco se ha interesado en su situación.

"Seguimos en la lucha con el tema del seguro. Ellos -por la familia Bustamante- han dicho que se han querido hacer cargo. Nunca se contactaron con nosotros. Encima de lo que estamos pasando y pasa Santiago, con una vida que quizás no vuelva a ser la misma, bancar esto. No tienen cara, no han querido ayudar. Escondieron al hijo dos días. Indigna", dijo el papá de Santiago por su lado.