Santa Fe tampoco tendrá colectivos el viernes: sigue el paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Santa Fe confirmó que el paro de colectivos continuará este viernes 9 en la ciudad de Santa Fe.Los choferes cobraron sólo el 40% de los sueldos de enero. La medida afectará a líneas urbanas e interurbanas de la vecina capital , donde están sin servicio desde el martes, debido al no cobro de haberes.

“Los choferes no han percibido aún el salario en su totalidad, es decir, la diferencia adeudada no se percibió (el 60% restante. Por lo tanto, la UTA seccional Santa Fe continuará con la medida de fuerza para lo que es el transporte urbano e interurbano”, le dijo a El Litoral, Marcelo Gariboldi , secretario general del sindicato.

Cabe recordar que la ciudad no cuenta con el servicio de colectivos desde el martes a la hora cero. El miércoles, la medida de fuerza fue justamente por el no pago de la totalidad de los haberes de enero; y el jueves, porque no se llegó a un acuerdo paritario con los empresarios. Como agravante, se suma la decisión de Nación de eliminar el Fondo Compensador del transporte para el interior del país.

“Tenemos la confirmación de que Fondo Compensador (unos 11.500 millones de pesos) no va a llegar, y un buen porcentaje estaba previsto para el pago de sueldos de los choferes. Al no recibirlo, no pudimos abonar la totalidad de los sueldos (sólo se abonó un 40%), y hoy el servicio está parado”, puso en contexto en diálogo a El Litoral, Gerardo Ingaramo, presidente de la Fatap.

“Sin el Fondo, no se podría sostener el servicio, y sin otro aumento de tarifas, menos. A ello se suma el aumento salarial que está solicitando la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El incremento solicitado por el sindicato para todo el interior del país de enero, febrero y marzo, son unos 57.000 millones de pesos. Para la provincia de Santa Fe, son 7 mil millones de pesos en tres meses. Esa plata no está”, agregó.