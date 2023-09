Santa Fe: instan a vacunarse contra el coronavirus

Durante julio, en Santa Fe, se registraron 86 casos positivos de coronavirus y un mes después, en agosto, el número trepó a 138. En contacto con Radiópolis (Radio 2), la ministra de Salud, Sonia Martorano, sostuvo: “Hubo una nota de aumentos de covid a nivel nacional y es cierto, hay casos pero, no son tantos. En julio tuvimos 86 casos que no son tantos, y en los que va del mes 138”, detalló e insistió: “Aumentaron, pero no sobre una base tan alta”.