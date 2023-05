A su vez, Ersa indicó que "como consecuencia de este accionar doloso", se dispusieron acciones administrativas y legales necesarias "dando lugar a las denuncias penales pertinentes, a los efectos iniciar una exhaustiva investigación en dicho fuero para que tales actos y sus posibles responsables, no queden impunes".

La gerente de la empresa, Daniela Brunatti, explicó que se decidió darle intervención al personal de Seguridad Vial y a los técnicos tras los sucesos que se repitieron en las últimas semanas. Puntualmente, sobre el colectivo de la línea 9 que tuvo un desperfecto ayer, indicó que "a esa unidad hace 15 días se le hizo todo lo que es punta de eje, tenía todo nuevo, había pasado por la técnica, por lo cual esta rotura es muy ilógica que suceda".

Y añadió: "Hemos tenido tres unidades de la misma línea que ingresan por cubiertas pinchadas y cuando llegan en realidad están desinfladas, habiendo salido horas antes del predio en condiciones. Hay demasiadas cuestiones que no están claras y para la empresa se trata de actos de vandalismo y sabotaje".

Según comunicó Aire Digital, en cuanto a los posibles autores de los ataques a los coches de la empresa, indicó que si bien no pueden acusar directamente a nadie y que para eso se dio intervención a la justicia "sabemos bien que hay una interna gremial con dos listas en la ciudad, que entendemos que está generando algunas de estas cuestiones y nos está afectando en la prestación del servicio".

"No podíamos quedarnos callados y no contar que es lo que está pasando porque ya está siendo muy evidente. Hay un montón de cuestiones que sabemos que no son normales y por eso procedimos a avanzar de esta manera", subrayó la gerente de la empresa, e informó que van a ingresar una denuncia en Fiscalía para que se realicen las averiguaciones de cada caso en particular.