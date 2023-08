Santa Fe: el gobierno niega que haya saqueos

El Ministro de Seguridad de Santa Fe , Caludio Brilloni aseguró que hasta el momento no hay hechos que permitan inferir que hubo saqueos en la capital provincial.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVeroensinas%2Fstatus%2F1694276183926390796&partner=&hide_thread=false #SantaFe Amanecimos con saqueos e intentos fe saqueos en la ciudad. Entraron varias personas a robar a Distribuidora de Aguado 2320, Santa Rosa de Lima. Se llevaron bebidas varias tras forzar puerta y huyeron a pie. La policía realiza patrullaje preventivo pic.twitter.com/zYHLAhTbU9 — Verónica Ensinas (@Veroensinas) August 23, 2023

"Obviamente que tenemos delineado un plan de operaciones que está en carpta a la espera de las situaciones que se puedan dar. La improvisación nos puede llevar a tomas desiciones", agregó el titular de la cartera de seguridad.

Respecto de los hechos ocurridos en un depósito y una distribuidoras, Brilloni aseguró que se trata de dos robos diferentes. "Estamos en la primeras diligencias, pero a raíz de la información que me llega podemos inferir que se trata de robos aislados".

"Desde mi función de Ministro de Seguridad yo no puedo manejarme con subjetividades, tengo que ser objetivo y no dejarme llevar por rumores. Tampoco me puedo quedar ajeno a la realidad. Para evitar inconvenientes mayores debemos trabajar con los equipos de supermercadistas y los equipos del Gobierno como el de desarrollo social de la provincia", cerró el ministro.

Situaciones preocupantes

Vale señalar que en la madrugada de este miércoles, un grupo de personas desmantelaron e intentaron robar en una distribuidora y en un frigorífico de cerdos.

Ambos casos ocurrieron anoche en los barrios Santa Rosa de Lima y Barranquitas. El primero tuvo lugar en el galpón ubicado en Aguado al 2300, por lo que debió intervenir la policía.

Las imágenes de una cámara de seguridad registró como un grupo de hombres y mujeres del barrio levantaron el portón de ingreso y se llevaron cajas de bebidas.

"Doblaron el portón. Eran hombres y mujeres que se metieron, todos pibes. Todos vinieron caminando. Tenés los domos acá arriba, pero era la gente del barrio. Aprovecharon lo que está pasando en todos lados y se mandaron" contó un vecino de la zona a LT10.

En el caso del frigorífico ubicado en Ecuador al 3800, en barrio Barranquitas, los intrusos alcanzaron a llevarse mercadería que estaba cercana a la vidriera ya que no pudieron abrir la reja.