Santa Fe: docentes realizan un paro de 48 horas esta semana

Alonso afirmó que el gobierno provincial aún no los volvió a convocar ni tampoco hay otra oferta salarial. "Por lo tanto, tal cual lo establece nuestra resolución de asamblea, vamos a llevar adelante este 7 y 8 de marzo 48 horas de paro. Exigiéndole al gobierno no solamente una convocatoria sino también una nueva propuesta que implique mejorar el salario y las condiciones de trabajo", manifestó el secretario.

El dirigente contó que les llegó una solicitud del Ministerio de Trabajo donde se les pide que dejen sin efecto las medidas de fuerza para ser convocados. Al respecto, señaló: "Los paros se determinan y se levantan por asamblea, por los votos de los docentes en las escuelas. Por lo tanto, está claro que la comisión directiva provincial no tiene potestad para eso, pero también lo dice nuestra resolución de asamblea. En esta se expone que el paro del 7 y 8 de marzo estaba sujeto a la presentación una nueva propuesta, no una nueva convocatoria".

Para cerrar, el gremialista manifestó: "Queremos una nueva propuesta, por lo tanto, públicamente le informamos al Ministerio de Trabajo de que no solamente no tenemos potestad para levantar la medida de fuerza, sino que no hay ningún motivo para hacerlo".