Santa Fe: cerraron 36 comedores y merenderos en pocos días

La dirigente social explicó luego: "Desde la semana pasada hay comedores y merenderos cerrados, porque no alcanzaban más las viandas. A la par, más gente que antes no pedía comenzó a acercarse. Hay incluso trabajadores, con sueldo, que van a comedores porque no pueden darle dos comidas a sus hijos. No dábamos abasto la verdad".

Santa Fe: en qué barrios cerraron comedores y merenderos

De acuerdo a lo expresado por Cruz, cerraron espacios en los barrios Cabaña, Pompeya, San Agustín, Loyola, Tablada, 29 de Abril, Las Delicias, Centenario, Baradero y Villa del Parque, entre otros.