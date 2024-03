Santa Fe busca regular la actividad de los "trapitos"

A la espera de conocer en profundidad el programa (que sería anunciado oficialmente la semana que viene), el mandatario local adelantó detalles clave sobre cómo se implementaría.

Santa Fe: cómo regularían a los "trapitos"

El intendente mencionó que la idea es poner fin a la "extorsión" que muchos de los "trapitos" suelen ejercer. Informó que estarán identificados, contarán con un talonario (que deberán comprar) y tendrán una tarifa definida. Además, podrán operar en una zona delimitada fuera del estacionamiento medido.

"Será de pronta aplicación, una vez que el Seom comience a funcionar con los nuevos valores", indicó el intendente. Aclaró que el estacionamiento medido no podrá ser incrementado (un aumento que ya ha sido establecido) "sin resolver el problema del doble pago".

En esa línea, agregó: "Es inaceptable que al estacionar en una dársena del municipio, para ordenar el tránsito se cobre un costo, y además se tenga que pagar en efectivo a un 'trapito'"

Precisó que el objetivo del programa es ordenar el contexto social. Reconoció que los "cuidacoches hoy le dan de comer a sus familias con lo que recaudan", pero advirtió que el "acto cuasidelictivo de extorsión" debe terminar y comenzar a ser regulado por el estado.

Informó que el programa contempla que los cuidacoches tendrán "un chaleco identificatorio con nombre, apellido y dirección. El vecino podrá saber quién es el cuidacoches que está identificado en determinada cuadra".

Adelantó que en primera instancia habrá una prueba piloto, que será por la noche y en una zona determinada de la ciudad.

Precisó que los trapitos contarán con "una boleta social" y destacó que "el municipio no tendrá recaudación", sino que solamente buscará "regular lo que pide el cuidacoches". En esa línea, fundamentó: "Porque a una chica le piden 500 y a mí, que soy grandote, me piden lo que le doy".