Santa Elena: nueva marcha pidiendo justicia por Ailén

Tragedia vial en Santa Elena "Pedimos que no quede impune su asesinato", dijo la mamá de Ailén

"Pedimos que no tenga beneficios. Él está en su casa, mientras nosotros sufrimos esta pérdida", señaló entre lágrimas Carina, la madre de la nena en contacto con Ahora Litoral. Y agregó: "Queremos que vaya preso, es lo que se merece. Yo estoy destrozada, el dolor que tengo por dentro no me la van a quitar. Era una nena buena, iba a la escuela, estaba en mi casa y era muy obediente".