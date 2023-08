Santa Elena: crece el negocio de la "reventa" de nafta

Según afirma el empresario Giménez, la última vez que Axion (petrolera con la cuál trabaja) le vendió nafta fue el día 13 de agosto y la última venta al público se hizo el sábado 19.

Venta Nafta Santa Elena 2.jpg Oferta en redes de nafta.

"Rompimos relaciones con Axion. Nos dicen que no tiene más producto. Quise poner Puma, quise poner Shell, y los dos medicen que no hay producto. Me dicen que no tienen ni para sus propias estaciones y menos para una nueva", dijo Giménez en declaraciones a FM Sol de Santa Elena.

En esa nota se le consulta si sabe porque hay faltante y porque afecta puntualmente a Santa Elena: "No se sabe. Culpan al gobierno".

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D3037648793046633&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing&access_token=EAAGZAH4sEtVABO6vP6NoIlgHDAFBFBZAk18RsU9W4DUqJnIleeqzi65UubQXH0ZAp5CtjzseYRaZAOxfdbThng6oipqE4Fb4r3mLZBf7aGeNLiCCsPgZBSfgNOHZAsYVL6cVPF4do5DBsqL2xr81g1GDDyUGOEn8dle5H3x3TNiekXgQV23X3ZBoWjrRsEzv1zwp7q1OkQZDZD Comunicación en la Mañana de la Radio con Paco Gimenez de Axion Santa Elena Publicada por FM SOL SANTA ELENA en Jueves, 24 de agosto de 2023

En la entrevista también afirma que se han iniciado negociaciones con YPF, la petrolera estatal sin resultados hasta el momento. De hecho durante este fin de semana en la ciudad del departamento La Paz se habló de la posibilidad de que YPF mande algunos camiones con el combustible para paliar la situación en el transcurso de la semana.

Es posible que alguna negociación por parte del municipio esté realizándose, porque más allá de tratarse de un inconveniente entre privados, la situación afecta servicios básicos: patrulleros, moviles municipales, recolectores de residuos, ambulancias, bomberos, solo por citar algunos casos.

Debido a esta situación, días atrás se reunión la Multisectorial Santa Elena, que agrupa a varios sectores, entre ellos empresas y comercios. Tras esa reunión en el Centro Comercial local se emitió un documento. "En el día de la fecha, tuvo una reunión de carácter urgente dada la problemática de la faltante de combustible en nuestra ciudad que afecta la vida social de todos. Se confeccionó una carta abierta a la comunidad en reclamo, la cual será firmada por todos los sectores que conforman la misma y acompañando dicha petición, el Intendente de nuestra ciudad. Queremos remarcar que se seguirán las gestiones correspondientes en distintos ámbitos para la solución inmediata de la problemática que vivimos".