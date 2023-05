Rosario violenta: la palabra de la madre de una víctima

"Rosario no mejoró para nada, está sangrando. Las fuerzas no se ven, y si se ven es en avenidas donde paran a gente que va a trabajar. No hubo un cambio, todo lo contrario", apuntó Villafañe. Y agregó: "Los discursos que se escuchan sólo son de inseguridad. Pero se tiran la pelota y el cambio no llega nunca. En lo que va de mayo hay más muertos que días. Esta inseguridad se está llevando trabajadores, a inocentes".