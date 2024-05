Rosario Romero: "El Banco de Tierras tendrá lotes a un precio accesible y en cuotas".

“Muchos paranaenses en los últimos 20 años se han ido de la ciudad porque no tuvieron la posibilidad de acceder a una vivienda a través de los planes FONAVI o el IAPV; porque no se llega y la necesidad es enorme”, afirmó la presidenta municipal. Y agregó que el Banco de Tierras “propiciará al ciudadano que no tiene vivienda la posibilidad de construir y nosotros colaboraremos para que lo puedan hacer con precios accesibles, en cuotas y que lo que se pague por ese lote vaya a un fondo que se reinvierta en tener terrenos en la ciudad”.

En ese sentido, Romero dijo que la ordenanza “contribuye al ordenamiento y le permitirá a mucha gente empezar su vivienda y su historia de vida afincada en un lugar”, y remarcó que se trata de un “paso importante para consolidar un derecho fundamental. Y al ser sancionado por ordenanza, cualquier gestión que venga lo va a poder continuar. De hecho, en las ciudades donde funciona, es porque se ha continuado muchos años”, agregó.

Finalmente, la Intendenta agradeció al equipo que trabajó en el proyecto y a todas las fuerzas políticas que aportaron a su aprobación. “Ahora viene el proceso de reglamentación. Y lo vamos a poner a funcionar con un sistema muy transparente, en el que tengamos una especie de scoring para la selección de quienes reciban este beneficio”.