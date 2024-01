Robo de medidores de agua: cómo lo viven los vecinos

"El viernes por la noche entre las 9 y las 10 una vecina me anuncia que había mucha pérdida de agua yo no me imaginé que era esto pensé que se había roto algún caño. A la mañana siguiente llamé al 147 y a Obras Sanitarias y me mandaron a hacer la denuncia", comenzó diciendo una vecina.

Y añadió: "en 45 minutos estaba la cuadrilla acá reparando y constatando que habían robado los dos medidores, el mio y el de otra vecina".

A su turno otro vecino señaló que: "hace fácil 20 días me robaron ya restablecieron el servicio pero todavía no el medidor. El municipio tiene el compromiso de comprarlo y colocarlo".

"Según el grupo de los vecinos han tomado como referencia de que hay dos bandas que se dedican a este tipo de cosas, inclusive hay grabaciones", cerró.