Repudio de ASDRA a Javier Milei: "No merecemos este trato"

Repudio a Javier Milei: "No nos merecemos este trato"

Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA -Asociación Síndrome de Down de la República Argentina-, publicó un video acerca de la discriminación en redes sociales y se refirió al posteo de Javier Milei , con el que pretendió burlarse del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

"Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que hizo y defender al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Las personas con Síndrome de Down no nos merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y nos hagan mal", afirmó la dirigente.