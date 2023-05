Recorrieron las empresas proveedoras de caños para el Gasoducto Productivo III

Los trabajos de esta obra clave para el noreste entrerriano tienen como objetivo vertebral asegurar la calidad de abastecimiento gasífero a las zonas urbanas y rurales, lo cual mejorará el estándar de vida de los habitantes y favorecerá directamente al sector agroindustrial de la provincia.

"Tal como mencionó el gobernador Bordet en la apertura de sobres allá por junio del año pasado, es una demanda que tenía mucho tiempo sin una respuesta concreta. Como gestión, nos pone muy contentos poder materializarla y que, además, sea con recursos del Tesoro Provincial. Es la obra más importante de los últimos 25 años en cuanto a extensión de infraestructura de alta presión", explicó la secretaria de Energía, Silvina Guerra.

Asimismo, la funcionaria provincial destacó que el Gasoducto Productivo III tiene la financiación asegurada y, pese a un contexto adverso en lo referente a provisión y costos de los materiales principales de la obra, hoy está en pleno desarrollo. Además, Guerra, añadió que una vez finalizado y habilitado solucionará un problema que acarrea Chajarí al depender del Gasoducto Entrerriano realizado 25 años atrás y que, por la gran demanda que existe por este insumo, no llega a cumplir con el correcto abastecimiento para que más industrias se afinquen en esa ciudad.

“Es una respuesta asegurada para todas las industrias que querían instalarse en el Parque Industrial de Chajarí y no podían porque la distribuidora no le puede dar factibilidad de gas, al igual que varias estaciones de GNC. Además, se puede pensar en extenderlo y llegar con la red a las industrias y los hogares en Villa del Rosario, Santa Ana, Colonia Alemana y la zona de influencia. Sin esta obra no se podía pensar en extender el servicio de gas natural a todo Federación”, finalizó Guerra.