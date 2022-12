El presidente municipal agradeció a los presentes por acercarse y disponer de su tiempo para informarse y dar su opinión. “Para nosotros es muy importante este encuentro. Nos interesa que todos conozcan los detalles del proyecto, puedan canalizar y despejar todas sus dudas con los técnicos", expresó.

En ese sentido agregó: “Con muchos de ustedes, que sostuvieron este reclamo por años, ya venimos trabajando. Porque este proyecto surge del diálogo y la participación, de las ganas y el compromiso de buscar juntos las mejores soluciones para la ciudad”.

“Durante mucho tiempo Paraná no se planificó: no se acompañó con infraestructura el crecimiento de los barrios, la gente se fue instalando sin que el Municipio previera las obras necesarias y eso llevó a que hoy muchos vecinos padezcan inconvenientes en su vida diaria y no dispongan de los servicios básicos en sus casas. Con este proyecto buscamos revertir esa falencia en estos 4 grandes barrios de Paraná”.

Las obras contemplan mejoras de calles, veredas, arbolado, iluminación, cloacas, agua y desagües pluviales. Se trata de una propuesta integral que abarca los barrios Guiraldes, La Milagrosa, Hijos de María y Lomas del Mirador II, cuya primera etapa se desarrollará en los dos primeros barrios.

En ese marco, Bahl agregó “Todos nos merecemos vivir en un lugar digno, con veredas seguras e iluminadas por donde nuestros chicos y adultos mayores puedan caminar tranquilos, con calles en condiciones para que ingresen tanto la ambulancia como el recolector y el patrullero, con espacios verdes donde puedan jugar nuestros hijos, con árboles, con servicios de calidad. Esta obra es dignidad, es comodidad, es seguridad. Significa tener los mismos derechos que el resto de los paranaenses y también contribuir al cuidado de Paraná”.

Luego de la audiencia la audiencia tomó la palabra Mónica Martínez, presidenta vecinal Ricardo Güiraldes quien sostuvo “Hace muchos años que lo venimos pidiendo, vamos a tener calle y todos los servicios para la gente que lo necesita. Es un sector olvidado de la ciudad por muchos gobiernos, y esta vez se va a dar”.

Por su parte, Ernesto Maestro, miembro de la vecinal La Milagrosa dijo, “estoy feliz por esta obra que se está por concretar. Son cosas que cambian la forma de vivir, hay gente con muchas necesidades y le mejorará la calidad de vida”.

Por último, Eva del Carmen Romero, de La Milagrosa declaró: “Aquí hubo promesas y no pasó nada. Me gustan las obras que se van a hacer porque en otros barrios se han hecho y vienen muy bien”.

Previo al encuentro de este miércoles se realizaron las consultas públicas, que fueron de carácter participativo y se concretaron en distintas instancias desde el 1 de diciembre. El proyecto fue elaborado por la Unidad Ejecutora Municipal, con la intervención de las áreas de Desarrollo, Ambiente, Legal, Urbana y Supervisión de Obra. Vecinos y vecinas de ambos barrios de Paraná pudieron consultar la documentación correspondiente en la Unidad Ejecutora Municipal y el Proyecto Ejecutivo Integral (PEI) estuvo disponible en la web de la municipalidad.

Participaron también la diputada provincial Carina Ramos, la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos; Juan Tamareu, secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano y la subsecretaria de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa. Las concejales Fernanda Facello y Susana Farías y el responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, Julio Arduino. Además, representantes de las comisiones vecinales La Milagrosa, Guiraldes, Hijos de María y Lomas I. Del Complejo Jesús el Maestro, del Centro de Salud La Milagrosa, del Salón Parroquial Medalla Milagrosa y de la Escuela N°5.

Detalles de las obras

El “Proyecto Integral Arroyo Colorado. Tramo Churruarín y Francia. Etapa I” elaborado por la Unidad Ejecutora Municipal en conjunto con dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Planeamiento Sectorial, propone desarrollar:

Obras de infraestructura pública: red vial y peatonal, completamiento de la red de agua potable y de la red cloacal, sistema de desagües pluviales, red de alumbrado público y completamiento del arbolado público.

Intervenciones socioambientales: desde una perspectiva participativa, acciones de articulación y consenso entre la ejecución de las obras y de la comunidad para lograr el normal desenvolvimiento de los trabajos.