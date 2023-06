“Es una obra que va a traer tranquilidad a cientos de vecinos que, cada vez que llovía, se inundaban o no podían salir de sus casas por las calles anegadas. Una deuda histórica, producto de la falta de planificación, que hoy comenzamos a reparar”, destacó el presidente municipal en Casa de la Costa.

Actualmente, además, y bajo el sistema de Esfuerzo Compartido, se asfaltan varias calles en la zona de la vecinal Villa del Parque. “Pero no basta con arreglar lo que se ve. Es necesario preocuparse por lo estructural, por lo que va debajo. Que no sirve para la foto, no se puede inaugurar, pero cuida y transforma la vida de los vecinos”, valoró el Intendente.

“Eso es responsabilidad política. Y es lo que los paranaenses deben exigir a las próximas gestiones. El plan de obras hidráulicas de la ciudad estuvo paralizado durante muchos años. Nosotros lo retomamos, lo actualizamos y avanzamos en obras en muchos barrios”, concluyó Bahl.

Alegría de los vecinos

“Los desagües siempre fueron una problemática y hoy estamos muy contentos por esta obra. El barrio está creciendo, con el asfalto en las calles y esto que se va a realizar, que es gracias a la gestión del intendente Bahl que nos está acompañando y ayudando”, destacó la presidenta de la vecinal Villa del Parque, Mariana Domínguez.

Por su parte, el expresidente de la vecinal, Leonardo Berón señaló: “El entubamiento es algo que veníamos anhelando desde hace años y había sido postergado durante mucho tiempo. Se habían presentado varios proyectos, pero ninguno había tenido la decisión política de que se avance para cambiar la calidad de vida de los vecinos y poder resolver esta problemática. Las inquietudes que los vecinos trasladamos en esta gestión, fueron escuchadas, tuvimos respuestas y se ven concretadas en esta obra”.

“Realmente nunca nadie nos había hecho ningún arreglo, ninguna mejora. Hace un tiempo el intendente Adán Bahl prometió pelear por esto y ahora lo hemos logrado para el bien de todos los vecinos. Y no es la única obra que se está haciendo en el barrio, se han realizado un montón de mejoras, se están asfaltando otras calles, y era muy importante porque es una obra muy cara”, remarcó Nora Córdoba, vecina de calle Gobernador Manuel Crespo.

Estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, la subsecretaria de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa, y vecinos.

La obra

El plazo de ejecución es de 6 meses. El oferente que se presentó es la empresa JLP Construcciones SA.

Comprende la construcción de desagües pluviales subterráneos paralelos a Gobernador Crespo, entre avenida Don Bosco y Circunvalación José Hernández. Se proyecta en un tramo de 350 metros, donde además se construirán 490 metros de cordones cunetas para conducir los excedentes pluviales.

Además de la ejecución de bocas de inspección, cámaras de captación, badenes. Asimismo, será necesaria la ejecución de cloacas paralelas sobre las veredas para las conexiones domiciliarias.