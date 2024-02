Quita de subsidios: "La noticia nos tomó por sorpresa"

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Juan Diego Elsesser, dialogó con AHORA luego de que se oficializara la quita de subsidios al transporte urbano de pasajeros del interior . El funcionario dijo que no esperaban la determinación, dado que había habido diálogos con el gobierno nacional que apuntaban a sostener un piso de recursos para las provincias.

Transporte: "La noticia nos tomó por sorpresa"

La noticia nos tomó por sorpresa, porque si bien estaba en el discurso del gobierno, íbamos en ese camino con la Nación con el secretario de Transporte. No esperábamos en el corto plazo la noticia. Desde el gobierno vamos a pelear por los fondos que le corresponden a cada entrerriano", indicó Elsesser. Y agregó: "Todos compartimos que el subsidio debe ir a la demanda a través de la SUBE. El tema es que no estamos en condiciones de pasar de un día para el otro. En Entre Ríos hay ciudades que no tienen la tarjeta, se queda en un vacío respecto de cómo se va a instrumentar esta medida".