Quini 6 en Paraná: "El barrio está revolucionado"

Tras conocerse la noticia, Canal Nueve Litoral dialogó con Raquel, vecina de la zona, quien aseguró que no conocen al ganador , pero dijo que " el barrio está revolucionado pero el agenciero no viene ". "Él vive lejos de acá. No sabemos por qué no vino", acotó. Por cierto, de acuerdo a lo informado por la Loteria de Santa Fe, el agenciero recibirá más de $3.100.000 en concepto de premio estímulo.

¿Qué harías con tanto dinero? "Me muero, me enloquezco", respondió Raquel, quien luego pensó: "Primero me compraría una casa grande, con todas las comodidades. Segundo, compraría departamentos para alquilar porque Oro Verde está faltante de departamentos y ayudaría a alguien de mi familia. También haría un viajecito".

Por otro lado, aseguró que si fuera por ella, revelaría su identidad en caso de ser ganadora. "No me ocultaría. En San Benito sacaron el Quini, dijeron quién era, pero no le hicieron nada", expresó, en relación a los temores de los apostadores de decir que ganaron dinero ante la inseguridad.

Asimismo, Raquel aprovechó para contar que ella también es jugadora del Quini 6. "Yo juego todas las semanas. Mi marido se enoja, pero es mi plata. Imaginate si ganara, cómo le va a gustar", manifestó, entre risas.

Paranaense ganó el Quini 6: qué dicen los vecinos

¿Cuánto gana el afortunado?

Un afortunado de Paraná se alzó con el premio de $289.787.155,20 en la modalidad Revancha del Quini 6, en el sorteo N° 3.060 que se realizó este domingo 14 de mayo. Ahora bien, debido al pago de tributos correspondientes, el ganador se quedará con más de 208 millones de pesos -exactamente $208.936.538,8-.

Según indica la Ley 20.630, por el impuesto que se aplica así a los juegos de azar, a la persona que ganó un premio se le quita impositivamente el 31% sobre el 90% del premio, lo que implica que la AFIP se lleva una tasa efectiva de 27,90% de lo ganado. En este caso, son en total $80.850.616,30.