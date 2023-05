Quini 6: insólita situación por el ganador de Paraná de los $300 millones

“Yo gano el 1% del monto del premio; se le dice ‘estímulo’. La persona que apostó y obtuvo el premio no tiene que venir a la agencia porque no puedo hacer nada. Solo estoy obligado a entregar premios de hasta $300.000. Luego tienen que ir al IAFAS ”, precisó Atilio.

La millonaria cifra que perderá si no aparece el dueño de la boleta ganadora

“Estoy pensando en comprar algunas cosas que necesito, invertir otra parte del dinero y el resto ahorrarlo”, indicó Atilio, que según sus cuentas percibirá una suma cercan a los $2.000.000.

“Al igual que al ganador, a mí me sacan el 31% del premio estímulo. Sucede con todos los premios que superan los $1333,33 de ganancias. Está previsto así en una ley que rige desde el 2001″, aclaró Atilio.

Y continuó: “Si él no lo reclama, yo no cobro ese estímulo. Porque justamente es una cifra que se desprende de la ganadora, por lo que volvería también al pozo acumulado en caso de no cobrarse el premio mayor”.

“Actualmente, trabajo solo y estoy 100% dedicado a la tómbola. Llego temprano a la mañana, cierro un rato a la tarde para descansar y vuelvo a abrir hasta la noche. No queda otra que laburar”, dijo el agenciero en diálogo con TN.

“Por lo general, los domingos me acuesto a las 23. Intento hacerlo a esa hora para estar bien, con energía, el lunes a la mañana. El último domingo no me podía dormir. Lo habré hecho recién a la 1. Ahora estoy bien, pero quiero que el ganador aparezca”, completó Atilio.

¿Cuánto gana el afortunado?

Un afortunado de Paraná se alzó con el premio de $289.787.155,20 en la modalidad Revancha del Quini 6, en el sorteo N° 3.060 que se realizó este domingo 14 de mayo. Los números que salieron fueron: 14-18-45-30-27-06. Ahora bien, debido al pago de tributos correspondientes, el ganador se quedará con más de 208 millones de pesos -exactamente $208.936.538,8-.

Según indica la Ley 20.630, por el impuesto que se aplica así a los juegos de azar, a la persona que ganó un premio se le quita impositivamente el 31% sobre el 90% del premio, lo que implica que la AFIP se lleva una tasa efectiva de 27,90% de lo ganado. En este caso, son en total $80.850.616,30.