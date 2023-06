Quedó habilitada la Plaza Alberdi de Paraná

Cabe destacar que el proyecto tuvo como objetivo la puesta en valor de Plaza Alberdi por medio de la refacción de veredas, ejecución de rampas en esquinas y escaleras de acceso, incorporación de nuevas luminarias, mobiliario urbano y forestación, incluyendo nuevas especies.

Al respecto, el intendente Adán Bahl, señaló: "Cuando uno no tiene una posición de privilegio porque no tiene un patio o no puede pagar una cuota de un club, los espacios públicos adquieren realmente un valor importante, por eso invertimos lo mejor que existe en el mercado para recuperar nuestras plazas".

Por su parte, los vecinos manifestaron: "Es fundamental que cuidemos el espacio, somos nosotros los que tenemos que cuidar y también es importante informar a las autoridades cuando alguien está haciendo algo que no debe".

Cabe destacar que también estuvieron presentes la viceintendente de Paraná, Andrea Zoff y el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella. Así como también, personal de la Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y estudiantes de la UNER.

En detalle

Ahora Litoral recorrió la plaza y pudo ver cómo quedó el espacio público, que cuenta con nuevas veredas, mejora del parquizado, nuevos bebederos y bancos, entre otras puestas en valor que se llevaron a cabo. Además, tendrá cargadores de agua caliente para el mate.