Qué significa 420

Día 420: ¿es posible hablar de consumo responsable?

En verano fueron muy polémicos unos carteles del Gobierno de Buenos Aires donde se hablaba del consumo responsable de las drogas. ¿Es posible? En el Día Mundial de la Marihuana, decidimos profundizar y entender el por qué se habla de este término.

Gonzalo Alcalino es licenciado en Trabajo Social, diplomado en Gestión de Salud, coordinador general del Centro Huella, una institución pública provincial que trabaja con los consumos problemáticos.

“Estoy a favor del consumo responsable porque es una forma de entender la complejidad de la mirada de los consumos problemáticos, no podemos pensarlos estrictamente desde la mirada prohibicionista porque sería como negarlo. Ya tenemos décadas de probar el prohibicionismo y lo que hace es alejar a la gente del sistema sanitario. Hay que acercarlos al para que realmente podamos ayudarlos”, indicó.

Y agregó: “No hablamos de la droga como objeto en sí, sino hablamos de lo que rodea el problema, por eso nos paramos desde esta vereda, del consumo responsable. No para alentar el consumo, sino para generar condiciones para que los chicos realmente puedan pensar por qué consumen y qué es lo que los está llevando a una situación”.

En ese sentido, sostuvo: “Cuando tratamos una adicción, en primer lugar lo que hay que hacer es escuchar y contener. Uno no consume porque sí, digamos consume porque hay toda una historia detrás y lo que hay que hacer es alojar para ver qué es lo que está sosteniendo ese consumo y a partir de ahí es un trabajo con distintos profesionales que intentan de alguna manera ofrecerle otro proyecto de vida a la gente está”.

“Nosotros trabajamos con una población que va de 18 a 64 años. Hay más gente a partir de los 24 años hasta los 40 consumiendo drogas, pero desde los 40 lo que vemos además de eso es la ludopatía, que también es una adicción. En cuanto a las clases sociales es muy diverso, en relación al género la tendencia siempre fue mayoritariamente más hombres”, amplió.

“Decir que la marihuana o el cannabis es una puerta de entrada otras drogas es relativo. No hay una correlación directa que uno puede decir ‘empiezan con marihuana y terminan con cocaína’, o pasan por las drogas sintéticas. Algunos tienen esas historias y otros no. Hay situaciones de policonsumo obviamente y cuando digo policonsumo no nos olvidemos del tabaco, del alcohol, que es la principal causa de muerte digamos en la Argentina y es nadie dice nada al respecto”, afirmó.

El Centro Huella es un centro de atención, gratuito y ambulatorio y pertenece al Estado. “Acá no se cobra por atender, acá se atiende. Somos el único centro que de alguna manera ofrece ese servicio articulado con el resto de la red sanitaria, no es que estamos solos, dependemos de todos los otros actores sanitarios como para poder generar estrategias que les sirvan a esa gente como para poder pensar un proyecto de vida distinto.

Tabaré Echeverría es editor de la Revista Mate, un medio que cubre sustancias psicoactivas con enfoque de derecho y evidencia científica, y también es integrante de la Asociación Civil Efecto Séquito, que milita por la legalización del cannabis y que busca abastecer a personas que hacen un uso terapéutico de cannabis de forma legal.

“Es un mito el hecho de que la mayoría de las personas que usan drogas desarrollen un consumo problemático o una adicción. Año a año la ONU publica un informe mundial sobre las drogas que revela que entre el 85 y el 90 por ciento de las personas que hacen uso de sustancias no desarrollan un consumo problemático. Y eso lo pueden hacer porque básicamente estamos educados para cuidarnos, pero todavía nos falta mucha educación porque a partir de la prohibición se ha escondido mucho la información. Es muy importante educar sobre los efectos y los riesgos de las sustancias, que no son inocuas. La marihuana no es inocua, es una sustancia que tiene riesgos y es importante conocerlos para poder tomar decisiones responsables sobre nuestro consumo”, indicó.

“Hablamos de consumo responsable de marihuana cuando podemos ser autorreflexivos con nuestro propio consumo; cuando podemos entender que la marihuana no es inocua; cuando entendemos que el CBD y el THC son cannabinoides distintos con efectos distintos; cuando entendemos que todo uso antes de ser mayor de edad o de tener un desarrollo neurocognitivo finalizado es un uso no responsable, no se puede hacer un uso responsable en la adolescencia; y también es reconocer que las personas podemos tomar decisiones sobre nuestros consumos sobre nuestra propia vida cuando somos adultos y eso es importante destacarlo como una cuestión de derechos de libertades”, dijo.

Y amplió: “La prohibición de las sustancias no tiene que ver con sus riesgos. Las sustancias que hoy están prohibidas no son las sustancias más dañinas. Eso es una mentira. De hecho, hay un investigador inglés muy prestigioso que desarrolló un análisis de múltiples criterios y de ahí estableció un ranking y en ese ranking el primero el más dañino es el alcohol, seguido por la heroína, y el crack y el cannabis ocupa el octavo lugar”.

"El 14% de la población argentina consume cannabis, es la tercera droga más consumida, después del alcohol y el tabaco viene la marihuana. El 25% de las personas que usan cannabis en Argentina lo autocultivan, eso es un montón y es muy interesante porque es habla de cómo las personas que usamos cannabis elegimos el autocultivo para no tener que acudir al narcotráfico y para conocer el origen y la calidad de lo que vamos a consumir”, afirmó.

“Hoy en día contamos con una autorización administrativa que permite que las personas que hacemos uso medicinal del cannabis podamos autocultivar hasta nueve plantas florecidas. Es un avance muy importante en términos de derechos, pero también se queda corto porque nos queda el 80% de la población consumidora de cannabis de forma recreativa por fuera de la legislación, que sigue siendo víctima de la criminalización y la persecución por autocultivarse”, concluyó.