Qué decidió el municipio por el paro de colectivos en Paraná

No circulan los colectivos

No circulan los colectivos Paraná, sin transporte público: 7 días de paro de colectivos

Paro de colectivos en Paraná: la decisión del municipio

En diálogo con Canal 9 Litoral, la secretaria de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Paraná, Katherina Stickel, mencionó que “ante la no prestación del servicio, se han cursado las notificaciones correspondientes, intimando al restablecimiento del mismo a través de multas. En caso de no restablecer la prestación, se evalúa la tramitación de las responsabilidades civiles y penales que caben a la empresa”.

Asimismo, la funcionaria explicó que “la empresa manifiesta no contar con los fondos para responder al 100% a la cobertura de la masa salarial. Entendemos que ese conflicto no puede derivar en la no prestación del servicio a miles de ciudadanos”.

Stickel advirtió que “ante las versiones que hablan de incumplimiento por parte de la Municipalidad, debemos dar a conocer que las obligaciones del Municipio están al día, e incluso hemos adelantado aportes”.

A su vez, la secretaria de Movilidad Urbana remarcó que “el posicionamiento es claro, firme y contundente”. Y apuntó: “No vamos a seguir inyectando dinero en un sistema de transporte que no da respuestas a los usuarios”.

En este sentido, Stickel puntualizó: “Los paranaenses siguen utilizando el mismo servicio ineficiente. Cuando se acordó el nuevo monto de la tarifa, se había hablado de que la actualización alimente positivamente el sistema, pero no fue así ni se cumplió con los requisitos de la Municipalidad”.

En cuanto a la posibilidad de abrir el sistema de transporte al ingreso de nuevas empresas que liciten el servicio, la funcionaria mencionó que “a mediano y largo plazo se evalúan otras medidas para la prestación”.

Y finalizó: “Estamos trabajando en generar una propuesta que vuelva atractivo el sistema, y genere interés de otros prestadores en invertir en el transporte de Paraná”.