Qatar 2022: la increíble reacción de un padre convocado a un acto escolar el sábado a las 15

"¡Me saco un riñón y te lo doy! Lo que vos me pidas, pero no me hagas esto. Te lo pido por favor", se escucha en un audio que le envía el hombre a su hija, mientras que en las capturas de chat se puede leer el tono de la conversación. "Te amo con todo; Fui a lo otro, voy acá, pero no me hinches las pelotas, es un diploma de mierda", continua indignado el padre.

Luego a modo de excusa explicó: "Yo no fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro. Pregúntale a la abuela. Me chupa un huevo el papel; te acompañé desde el jardín de infantes hasta acá, no me rompas los huevos por un coso", reiteró el hombre.

Al tiempo que sostenía hablar con la institución sobre el tema y proponía juntar firmas para modificar la fecha del evento: "Voy a hablar al colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez; parece una joda, no me cabe dudas que hay pel... sueltos que no les gusta el fútbol".

Asimismo, le consultó: "¿Soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Los demás papás qué hacen, les gusta el hockey o danza artística?", la respuesta de la joven no tardó en llegar y contestó: "Pa, no entiendo qué querés que haga, no se puede cambiar. Lo puso el colegio y los otros papás no se quejaron. Solo dos o tres dijeron que no pueden, pero que irían y vería el partido en el celular", se logra leer en la captura que se viralizó en el día de hoy y que replicaron varias cuentas afines al fútbol y no tanto.