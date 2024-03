Por qué no habrá colectivos este viernes en Santa Fe

No habrá colectivos este viernes en Santa Fe

Santa Fe capital sufrirá el viernes un nuevo paro de colectivos . La medida de fuerza comenzó este jueves, ya que los empresarios no abonaron la totalidad de los sueldos correspondientes a febrero . La medida afectará a las líneas de las empresas urbanas Autobuses Santa Fe SRL, Recreo SRL y Ersa Urbano SA.

Colectivos de Santa Fe: por qué no circulan

Altas fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe confirmaron a El Litoral que el paro de choferes que se decretó para este jueves continuará el viernes. "Hasta el momento, se pagó el 50% de los salarios. La medida de fuerza continuará hasta que no se abone la totalidad de los haberes a los choferes", confiaron desde el sindicato, con lo cual no se descarta la posibilidad de que no haya servicio tampoco el fin de semana.