Por primera vez, una mujer presidirá el Carnaval del País

Recorriendo el museo del Carnaval del País, recuerda momento, nombres y referentes del Carnaval. Camina por el lugar junto a la guía, Marcela Faiad y conversan sobre bordados, sublimados y pasiones. Hoy se hará la asamblea formal donde asumirá las funciones de Presidenta de la Comisión Central de la fiesta más importante de Gualeguaychú.

¿Cuál es tu relación con el Carnaval del País?

Es una relación de toda la vida; arranqué bailando como integrante cuando tenía 14 años. Yo soy de Central Entrerriano, jugaba al básquet y Marí Marí es parte de Central.

Yo era muy amiga de Erna Peverelli y veía la comparsa O’ Bahía. Estaba siempre en la casa, Compartía con Anita, y por supuesto, en Marí Marí. Directamente subí al taller más o menos en el año 92, yo tenía 14 años y a mi mamá le dije que iba de aguatera.

En la Rocamora, yo iba bailando chocha, y mi mamá cuando me vio de integrante me sacó. Era una comparsa de José Luis Gestro, no me olvido más.

¿Gestro te había contactado o cómo lograste que te dé un traje?

No, antes las comparsas eran chicas, vos subías y te anotabas. Fui con Evelyn, una amiga y salimos con los caireles largos que se usaban antes. Después del año en que mi mamá me saca, volví a salir en una carroza de Adán y Eva.

image.png

¿Cuándo te empezaste a relacionar de otra manera con el Carnaval?

Yo soy del club, yo soy Central. Siempre estuve relacionada porque aparte de salir, bordé siempre hacíamos traje con mis amigas. Mis trajes siempre me los hice yo, todos. Fui pasista en el 96 de Marí Marí, salí en la batucada. Con Adrián Butteri crecimos en Marí Marí. Adrián me hacía todos los tocados.

Después salí al lado de la comparsa. Estuve muy relacionada con el tema del taller, de los integrantes. Siempre lo acompañé a Adrián porque somos amigos y de todos los directores.

¿Y cómo llega la posibilidad de meterte en la mesa dirigencial?

Estuve en algunas reuniones de la Comisión del Carnaval, y este año nos tocaba la presidencia a los de Central Francisco Claret me consultó si yo quería, si me animaba. Consulté con mi familia porque tengo que estar muy abocada y finalmente acepté.

Las oportunidades se dan una vez en la vida. También me pasó con el Colegio de Abogados, que soy la Presidenta en este momento.

Muchas mujeres nos preguntábamos por qué faltaba representatividad femenina en la mesa de decisiones ¿Ustedes se lo preguntaban desde los clubes?

Yo no me miro si soy mujer o no. Yo soy Victoria Giménez, y si soy mujer es porque tengo este género. Tengo un carácter bastante especial, pero si está la oportunidad, la tengo que tomar.

Si me siento muy mal, si no puedo, lo planteo y digo “hasta acá llegué”, pero por lo menos lo intenté. Creo que todas las mujeres podemos, cuando se dan la oportunidad. Hay que intentarlo y decir que sí. Nosotras podemos todo.

image.png

¿Cómo te recibieron en la Comisión?

Está el fantasma que Comisión del Carnaval es un ‘cuco’ y entonces ‘te tenés que animar’, y no es tan así. Yo tengo otra perspectiva; tengo una manera de ser que me permite ocupar esos espacios.

Ahora estoy en la parte donde observo y aprendo muchísimo. Estoy muy cómoda, pero hay mucho por hacer y aprender: El carnaval tiene muchísimas cosas, muchísimas aristas que por ahí mucha gente no sabe: hay que tener en cuenta toda la infraestructura; el corsódromo, la parte monetaria, es una máquina económica con muchos gastos y mucha responsabilidad.

¿Es buena la relación con la municipalidad actualmente?

Yo quiero tener una buena relación entre la Municipalidad y nosotros, los clubes que formamos la Comisión. Debemos tener una buena relación, lograr una simbiosis. Son ellos y nosotros. Acá hay que dejar de tener posturas personales. Si yo me pongo en una postura personal, o defiendo mi club, o no defiendo lo que es entera la Comisión de Carnaval, no va a funcionar. No solamente por el club, por el Carnaval, sino también por la ciudad.

image.png

¿Qué se plantea desde la nueva dirección para el 2024?

No puede haber muchos cambios en un solo año; creo es que esta Comisión de Carnaval debe tener una visión amplia. Yo soy la primera mujer y creo que la primera integrante de años. No hubo otra presidenta que haya salido tantos años como yo en el carnaval.

Tengo la experiencia de estar dentro de la pasarela, al costado y en el club; que vi lo que es el armado de atrás, veo lo que es el integrante, veo la batucada. Pero dentro, no en la Casa Rosada. Entonces, esa experiencia, es la que yo puedo aportar, viendo los tiempos de pasada, jurados, todo.

En agenda

Victoria se lleva anotado todo; como buena abogada deja todo bajo constancia para que se cumpla. El estado del corsódromo es uno de los puntos a abordar, al igual que el nivel de las comparsas. “El espectáculo es el 80% de todo; la gente que se va tiene que salir y recomendarlo; tiene que volver”, aseguró.

Será una nueva era en el Carnaval, con una mirada femenina, profesional y con un conocimiento vivido desde todos los ángulos.

