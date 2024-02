“Ante la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad de Concordia, la institución no cuenta con un servicio de agua óptimo”, dice el comunicado, en el que solicitan extremar medidas de precaución.

Desde el Masvernat detallaron a El Entre Ríos que hasta el momento no han tenido respuesta por parte del municipio y del Ente Descentralizador de Obras Sanitarias (EDOS).

“Estamos al límite. Podrían suspenderse determinadas acciones (servicios) si no se soluciona”, indicaron y remarcaron que no es un problema nuevo en el hospital: “Durante mucho tiempo, cuando había baja presión o corte, EDOS enviaba camiones cisterna para llenar los tanques, pero esta vez no dieron ninguna respuesta”.