Por año, en Entre Ríos se registran 55.000 fotomultas

Al discriminar entre uno y otro sistema, “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), determinó que 55 mil infracciones son detectadas por los radares. Y 35 mil por los agentes policiales de la caminera.

Desde hace algunos años, el gobierno entrerriano dispuso que la Dirección de Prevención y Seguridad Vial cuente con un sistema automático de captación de infracciones en distintos lugares de la provincia.

Se trata de radares (llamados cinemómetros) que detectan tres tipos de infracciones: exceso de velocidad, paso de semáforos en rojo y uso de luces bajas.

Para realizar los controles con estos radares (popularmente conocidos como “fotomultas”), hay dos modalidades: radares propios, brindados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son manejados por la policía entrerriana y el resto mediante el convenio con una empresa privada, a la que le fue adjudicada el servicio mediante licitación. Se trata de Brocart SA.

Dicha empresa provee similares servicios en distintas provincias argentinas, así como también en diferentes Municipios con los que tiene convenio.

Montos de las infracciones

Cruzar un semáforo en rojo y no respetar los máximos de velocidad son -para la ley nacional de tránsito- faltas graves. Por ello, la normativa estipula que por estas infracciones se aplique una sanción de entre 300 y 1.0000 Unidades Fijas (UF).

Según explicó a “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el comisario Gabriel Varisco, de la Dirección Provincial de Prevención y Seguridad Vial, cada UF equivale a un litro de nafta súper del menor valor en la provincia. Hoy por hoy, en Entre Ríos se sanciona -generalmente- con 300 UF, lo cual ascendería a más de $66.000. No obstante, si la persona hace el reconocimiento de la infracción, puede realizar el pago voluntario, abonando la mitad del monto.

Actualmente, la notificación al infractor se realiza mediante correo postal. La misma es enviada al domicilio del titular del automotor.

Chequear si está habilitado para operar

El sistema posee numerosos requisitos y en la página de la Agencia de Seguridad Vial figura de manera pública la cantidad de cinemómetros que operan en Entre Ríos, su ubicación y demás datos técnicos de cada equipo autorizado en las rutas entrerrianas. “Cuando alguien recibe una infracción, el automovilista puede chequearlo en la página oficial de la Agencia de Seguridad Vial. Debe figurar el equipo con el que se constató la infracción y todos los datos referidos al mismo. Si no aparece allí, esa infracción no corresponde”, aclaró Pablo Peil, licenciado en Accidentología Vial y coordinador General del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, consigna Análisis.

La aclaración de Peil no es un dato menor. Las empresas que proveen los equipos de radares brindan servicio para varias provincias argentinas. Y en una oportunidad, una de las firmas instaló cinemómetros en Entre Ríos que trajo de Misiones, pero que todavía no habían sido dados de baja en dicha provincia. Por lo tanto, todas las infracciones registradas en las rutas entrerrianas por esos equipos, fueron desestimadas en aquel momento.

Disminución de víctimas fatales

Hay un dato que destacan desde el Observatorio Provincial de Seguridad Vial y que adjudican -en parte- al incremento en los diversos controles en el tránsito de las rutas: En el último período medido, se advierte una merma en el número de víctimas fatales de alrededor del 14 por ciento: De enero a mayo de este año, las muertes por siniestros viales sumaron 69. En el mismo periodo del año 2022, se habían registrado 80 víctimas fatales.

Infracciones más comunes en Entre Ríos

En Entre Ríos, y según las actas realizadas, las faltas más comunes son no llevar las luces bajas encendidas, seguido por los adelantamientos no permitidos (en curvas, puentes y pendientes). En tercer lugar, se encuentran algunas faltas menores como no llevar el cinturón colocado, o la falta de elementos de seguridad como balizas o matafuegos.

Descargo

Cuando un automovilista decide reclamar ante una infracción de tránsito, debe hacerlo en primer lugar ante la propia Policía entrerriana (Dirección de Prevención y Seguridad Vial). Allí, el cuerpo oficial de abogados evalúa si el acta fue realizada correctamente; si está bien hecho el procedimiento en cuanto a la constatación de la infracción y si la presentación se realizó dentro de los 5 días hábiles que establece el plazo.

En caso que no se haga lugar a dicho reclamo por la infracción, la persona que recibió el acta de infracción puede igualmente acudir a la Justicia a reclamar contra la resolución. Dicha instancia la resolverá la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná o Concepción del Uruguay.

Más radares en Entre Ríos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) homologó y autorizó el uso en las rutas nacionales de Entre Ríos de 18 nuevos cinemómetros, que controlarán la velocidad de los vehículos. Se estimó que a más tardar en agosto ya estarán funcionando plenamente.

Según se indicó, la autorización es para usar 18 equipos de radares en las rutas nacionales N° 14, 18 y 174 (enlace vial Victoria-Rosario), con jurisdicción en la Provincia de Entre Ríos.

Tales equipos, se sumarán a los cinco ya existentes en el control de velocidad en el territorio provincial, en el trabajo conjunto de la empresa que tiene a cargo los cinemómetros y la Policía de Entre Ríos.

Lo que se decidió es autorizar el uso de seis cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija en la ruta nacional 18, los que serán colocados de modo fijo en los sectores considerados peligrosos por los excesos de velocidad e incidentes viales de gravedad.

Otros tres serán colocados en el enlace entre Victoria y Rosario, y los nueve restantes, en distintos tramos de la Ruta Nacional 14.