Playa "nudista" en Entre Ríos: "Tenemos menos estructuras"

"Tenemos menos estructuras, las libertades son más personales. Tenemos menos 'berretines': mientras no se moleste al otro, se puede estar. Se puede hacer lo que uno quiera mientras no se moleste al de al lado, básicamente", expresó Diego, dueño de un parador en zona de islas de Victoria, en la costa del río Paraná en Entre Ríos.

"Mientras uno no esté infringiendo ningún tipo de regla o ley ni esté molestando a nada, se puede hacer absolutamente lo que quiera. No hemos tenido quejas de nadie. No es ningún acto agresivo, ni obsceno que pueda molestar a otra persona. Nunca tuvimos un problema", afirmó Diego.

Cómo llegar a la playa "nudista" en Victoria, Entre Ríos

El lugar está sobre Isla La Invernada y se accede cruzando el río Paraná desde Rosario, mediante embarcación. Según se informó, la gente puede concurrir y aprovechar los servicios que ofrece el parador o llegar con su conservadora y sus elementos. Para el segundo caso, se les cobra una suma de dinero para utilizar el predio. También es una opción pagar para acampar, indicaron.

Si bien el propietario sostuvo que en el parador no se escucha "música alta" como sí sucede en otros, de acuerdo al medio periodístico de Victoria -Será Noticia-, el negocio forma parte del grupo de paradores que desde hace dos años vienen siendo monitoreados de cerca por los encuentros masivos bailables sin autorización que se realizan en la zona.

En tal sentido, explicaron que se trata de locales comerciales que operan en las islas con habilitaciones dudosas y en los límites de las actividades que se encuentran permitidas en este sector que se encuentra dentro de un área natural protegida.