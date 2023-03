Piden la detención de un hombre que amenazó de muerte a Adán Bahl

Sin poder precisar el día y hora exactos, Coronel profirió amenazas de muerte al intendente de la ciudad de Parana, contador Adan Bahl a través de un video que llegara al jefe comunal en horas de la mañana del 3 de marzo a traves de Whatsapp en la cual le manifiesta entre otras cosas: "escuchame, te voy a decir dos cosas Bahl, te ponés las pilas con los pobres, no te hagas el pajero con la gente pobre, por que yo te voy a sacar matando, ¿Estamos? Yo mismo me voy a encargar de vos, no me importa que tengas los municipales, la gente de barrido, a tus guardaespaldas, a quien quieras...", aseveró la descripción del hecho realizada por el Ministerio Público Fiscal.

El sujeto denunciado vive en el barrio Los Arenales de Paraná y se lo conoce como "Pericuete".