Desde el comedor del Barrio Capibá necesitan ayuda por situación que generaron las abundantes lluvias. "Ahora se complica, porque la gente que trabaja en ladrillería, albañilería o changas no tiene. No hay para comer. Me están pidiendo comida para las ollas", afirmó Remigia Lencina, responsable del comedor Los Pitufos que funciona en el barrio.