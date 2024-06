Patricia Bullrich viaja a Paraguay por el Caso Loan

“Como es una hipótesis, queremos que la policía de Paraguay trabaje a un ritmo realmente fuerte. Al haber accedido ayer a la causa, la tenemos como una hipótesis posible, así que mañana voy a estar viendo este caso”, agregó Patricia Bullrich en diálogo con Radio Mitre.

A su vez, la ministra reveló que “estuvimos sin acceso a la causa, recién ayer pudimos acceder a la causa, lo que ha generado una situación muy incómoda parra quienes son expertos en este tema. El caso se manejó con demasiadas hipótesis, algo que no es muy prolijo en un caso así”.

Por otro lado, amplió: “La Justicia ha dado instrucciones contradictorias, ahora aparentemente tienen una hipótesis un poco más clara, nosotros desde el minuto uno estuvimos ahí. No comunicamos porque la comunicación es confusa, es muy difícil comunicar lo que no uno no sabe. Nosotros pedimos la federalización de la causa, encuadrada en trata de personas, que se está esperando ese paso”.