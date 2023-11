Si bien la administración de Gustavo Bordet adelantó que la suba se pagará igual y se fijó por decreto, los gremios consideraron que no era una propuesta superadora. Por tal motivo, iniciaron un plan de lucha que comenzó este miércoles.

Paro docente: qué días no habrá clases en Entre Ríos

De acuerdo a lo estipulado por los cuatro sindicatos que nuclean a maestros en la provincia -Agmer, AMET, Sadop y UDA- la huelga contemplará 72 horas de inactividad: 24 horas este miércoles, 23 horas este jueves y 24 horas el martes 5 de diciembre.

Qué reclaman Agmer y AMET

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) había adelantado que «de no tener una respuesta favorable a nuestra petición antes de las 12 hs. del martes 28 de noviembre, esta comisión directiva declarará paro los días 29 y 30 de noviembre y martes 5 de diciembre como medida de fuerza, por no existir una propuesta superadora por parte del gobierno que acompañe el proceso inflacionario, y dentro de las acciones determinadas por el Frente Gremial Docente».

Amet reclama «un retroactivo de no menos del 10% al mes de octubre», aumento «de no menos del 10% para los meses de noviembre y diciembre respectivamente y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre), la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada», y recomposición salarial anual, «la que como mínimo no sea menor a un 7% por encima de la inflación acumulada anual».

En tanto, el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) el jueves 23, en el congreso de Nogoyá, vence este martes: de no haber una nueva oferta salarial -todo hace pensar que no lo habrá- podría derivar en medidas de fuerza en las escuelas en el último tramo del ciclo lectivo 2023.