Paro de colectivos: qué pasará con el servicio este lunes

La Unión Tranviarios Automotor -UTA- de Entre Ríos definió un paro de colectivos que comenzó a las 00 del sábado , producto del no cobro de haberes del mes de diciembre . La medida de fuerza afecta a los servicios de Paraná, Concordia, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Paro de colectivos: qué sucederá este lunes

De acuerdo a lo que pudo corroborar AHORA con fuentes sindicales, la huelga de choferes no sólo que está vigente, sino que además se mantendrá activa por tiempo indefinido. Eso significa que hasta que no se abonen los salarios en su totalidad, no habrá recorridos en ninguna de las cinco localidades mencionadas ni este lunes ni los días posteriores.